Cresce sempre di più l'attesa per la Coppa del Mondo, competizione ormai dietro l'angolo. In attesa della lista dei giocatori convocati, lo staff tecnico della Nazionale argentina, guidato da Lionel Scaloni, ha inviato alla FIFA la lista ufficiale dei giocatori pre-convocati per il Mondiale 2026. Di seguito la lista con tutti i nomi dei calciatori chiamati in rassegna dal ct dell'Albiceleste, lista nella quale non può che esserci il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique Marsiglia

JUAN MUSSO - Atlético Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBIES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Amburgo

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique Marsiglia

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Como

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betiso

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Strasburgo

LIONEL MESSI - Inter Miami

NICOLÁS PAZ - Como

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético Madrid

MATÍAS SOULÉ - Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 16:28
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi