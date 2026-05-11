Tante vittorie, un paio di pareggi e zero sconfitte nel weekend delle rappresentative giovanili dell'Inter, sia maschili sia femminili. A partire dal 4-2 rifilato venerdì scorso dall'U20 ai pari età del Verona, ecco tutti i risultati messi a referto con i relativi marcatori:

UNDER 20 Campionato, 37ª giornata: Inter-Hellas Verona 4-2 Reti: 15' e 48' Kukulis, 40' Maye, 55' Zarate

UNDER 19 FEMMINILE Amichevole, Inter-Lesmo 4-0 Reti: 4' pt Romanelli, 34' pt Cavallaro, 8' st Romanelli, 40' st Santoro

UNDER 18 Campionato, 35ª giornata: Inter-Genoa 5-1 Reti: 12' e 77' D'Agostino, 61' Carrara, 74' Strand, 92' Sorino

UNDER 17 FEMMINILE 1a Giornata Fase Nazionale Campionato U17: Roma-Inter 0-0

UNDER 16 Quarti di Finale, andata: Bologna-Inter 1-1 Rete: 83' Castellarin

UNDER 15 Ottavi di Finale, ritorno: Lazio-Inter 0-3 (andata 0-3) Reti: 11' Pititto, 43' Tedesco, 56' Giovannoni

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 12ª giornata Fase Interregionale: Cremonese-Inter 0-5 Reti: 14' pt Signorelli, 8' st Franceschi, 13' st Giglio, 21' st Morandi, 2' tt Loda

Sezione: Giovanili / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 21:40
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.