Eddie Salcedo, un nome che a molti interisti susciterà parecchi pensieri. Perché per anni l'attaccante prelevato dal Genoa è stato protagonista dei ritiri estivi dell'Inter, ma mai nelle partite 'vere'. Questo perché, arrivato nel 2018 come enfant prodige (esordio in Serie A a 15 anni), non è mai riuscito a dimostrare le proprie qualità, passando da un prestito all'altro, fino a proseguire la sua carriera, ormai maturo, in Grecia, una volta staccato il cordone ombelicale che lo legava ai nerazzurri. La più classica delle storie di un giocatore incompiuto, di cui parla il diretto interessato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. “Che effetto vi farebbe se oggi l’Inter spendesse dieci milioni per un ragazzino di 17 anni? Nel 2018 quel ragazzino ero io, e non ho avevo la giusta consapevolezza. Ho dato troppe cose per scontate: credevo che il mio talento sarebbe bastato ad arrivare in alto, vivevo come se tutto fosse dovuto. Quegli errori sono serviti: oggi ho una maturità diversa”.
Una maturità diversa che oggi lo ha portato a vincere da protagonista la Coppa di Grecia con l'OFI Creta, un trofeo che mancava in bacheca da 40 anni: “Intorno a noi c’è un’atmosfera bellissima, è un momento storico, Creta vive per questa squadra. Sono arrivato lo scorso anno, il presidente ha costruito la rosa proprio con l’obiettivo di riportare qui la Coppa: al primo tentativo abbiamo perso in finale, questa volta non ci è scappata. I tifosi sono fantastici, pur di venire a cantare allo stadio venderebbero casa. Per festeggiare abbiamo girato tutta l’isola in pullman scoperto, ci saranno state centomila persone: gente che piangeva e che esultava come mai avevo visto prima. L’OFI mi ha fatto rinascere, finché sarò qui darò il massimo. So di poter tornare in Serie A e spero un giorno di avere una nuova chance”.
Il flusso di coscienza di Salcedo lo riporta indietro all'agosto 2017, l'esordio nel massimo campionato in Genoa-Sassuolo: “Ero un bambino, avevo 15 anni. Tre mesi prima ero a giocare le fasi finali con l’Under 16 e grazie a Juric mi sono ritrovato subito dopo in Serie A. Ho realizzato un sogno, è stato tutto bellissimo ma anche molto veloce. Poi è arrivata l’Inter e mi sono trasferito. In quel momento non ho avuto la giusta consapevolezza. Pensavo che il mio talento fosse abbastanza per farcela. Le cose andavano bene sia in Primavera all’Inter, sia con Juric al Verona l’anno dopo in Serie A. E invece alla lunga ho pagato. Ma come dico sempre, il tempo di Dio è perfetto: se le cose sono andate così c’è un motivo. Ho molta fede, il tempo mette sempre le persone dove meritano. Al Verona ero uno dei pochi giovani che giocava con continuità in Italia. Lo devo a Juric: non guarda la carta d’identità, se sei forte ti manda in campo. Dopo Verona avrei dovuto fare il salto da protagonista con lo Spezia, ma quando sono arrivato in ritiro eravamo quaranta giocatori e tantissimi attaccanti. Mi hanno adattato ala, mezzala e poi sono finito fuori rosa. Ho perso fiducia, ensavo fosse il mio momento e invece ho smesso di giocare”.
Da lì è partita la girandola di prestiti: 6 mesi al Bari, 6 mesi a casa, al Genoa, quindi la seconda divisione spagnola all’Eldense e poi altri 6 mesi in Italia, a Lecco, con retrocessione annessa. Per ritrovare la serenità, Salcedo ha scelto Creta: “Ho capito che serviva uno switch mentale. Ho assunto un mental coach, un match analyst e ho curato sempre di più alimentazione e allenamento. Così ho ritrovato la mia miglior versione e ho ripreso a segnare: questa consapevolezza di certo avrebbe aiutato qualche anno fa, ma non ho rimpianti”.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 17:11 Lazio, ampia copertura 'tecnologica' per la finale di Coppa Italia
- 16:57 Il legale della FIGC Viglione oggi in procura: teste non indagato
- 16:42 De Siervo: "Inter prima con 30 gol in più, vuol dire che i club di vertice..."
- 16:28 Argentina, la lista dei pre-convocati per il Mondiale: Lautaro ovviamente c'è
- 16:14 GdS - Stop Thuram a fine allenamento. Contrattura la prima ipotesi
- 15:59 Verona, parla il pres. di Presidio: "La Serie B fa male, ma il club è più forte"
- 15:48 Allarme Chivu: infortunio per Thuram. Quasi certo il forfait per la finale
- 15:33 Thuram: "Vogliamo la Champions ma non è un'ossessione. In campo anche per Chivu"
- 15:20 Lautaro: "Lo Scudetto chiude la ferita dello scorso anno. Adesso vogliamo il Doblete"
- 15:18 Bergomi: "Cambiare dal 3-5-2 è difficile. Inter, questo il primo acquisto"
- 15:03 INTERISTA, ti RENDI CONTO di cosa stai VIVENDO? Una BUONA e due BRUTTE NOTIZIE verso LAZIO-INTER
- 14:49 Atalanta, Hien: "Finale Coppa Italia? Per forza faremo il tifo per l'Inter"
- 14:34 Coppa Italia, Ressentia firma le sculture con le maglie di Lazio e Inter
- 14:20 Collovati: "Inter favorita, ma Sarri può fare la differenza"
- 14:05 Sky - Finale Coppa senza Calhanoglu. Ma il turco volerà lo stesso a Roma
- 13:51 Coppa Italia, Inter avanti in lavagna. Consistente la quota per i rigori
- 13:37 Adani stronca il Milan: "La squadra deve scucirsi lo stemma dalla maglia"
- 13:24 Con Bazr i tifosi potranno portare a casa un pezzo di finale di Coppa Italia
- 13:20 Lautaro: "Voglio continuare ad alzare trofei". Thuram: "L'Inter è speciale"
- 13:09 CdS - Inter, centrocampo di goleador: sfiora il 30% del totale
- 12:55 Coppa Italia, sarà Guida a dirigere la finale Lazio-Inter. Mazzoleni al VAR
- 12:41 Larissa Iapichino 'atterra' ad Appiano Gentile per tuffarsi nel mondo Inter
- 12:26 Sarà Nek a introdurre con la sua voce la finale di Coppa Italia
- 12:12 Eroico Joao Mario, col suo gol regala il titolo all'AEK: "Vittoria speciale"
- 12:00 videoRIVOLUZIONE INTER: via in TANTI, sarà MERCATO ampio. Ma BASTA con la BUFALA sul 3-5-2!
- 11:57 Romano fa scoppiare la bolla Ruben Dias: "Per il City è una colonna"
- 11:43 Sarri pronto a giocarsi tre pedine 'nuove' in finale di Coppa Italia
- 11:29 Lazio-Inter, Tevere e Curva Nord esaurite: grande sostegno ai biancocelesti
- 11:16 Cesari: "Romagnoli su Bonny? Due fattori per il rosso"
- 11:02 CdS - Diouf mai da esterno prima dell'Inter: Chivu orgoglioso perché...
- 10:48 Corsera - Martinez, la finale vale tanto: file Vicario ancora aperto, ma...
- 10:34 Sorrentino: "Darei fiducia a Martinez, può essere il portiere titolare"
- 10:19 Ieri al Tardini un osservatore dell'Inter: occhi su Manu Koné
- 10:06 Salcedo: "Quando arrivai all'Inter non avevo consapevolezza"
- 09:52 Qui Lazio - Ottimismo per Zaccagni, non per Cataldi. Punta centrale: c'è un favorito
- 09:38 Marco Simone: "Beccalossi persona di grande amore, tra le ultime bandiere"
- 09:24 Di Canio azzarda: "L'Inter cerca un difensore? Occhio a Ruben Dias"
- 09:10 Bergomi: "Non credo ad un cambio tattico, l'Inter resterà con la difesa a 3"
- 08:56 GdS - Pavard torna all'Inter per ripartire: niente ritiro, si cercano offerte
- 08:42 GdS - Martinez si gioca Coppa e conferma: Vicario in stand-by
- 08:28 TS - L'Inter risparmia per i sogni Koné e Paz. Diouf vice-Dumfries: Luis Henrique partirà
- 08:14 GdS - Bastoni-Barça, gli addii, Chivu: ecco cosa accadrà dopo la Coppa
- 08:00 GdS - Lazio-Inter, un solo dubbio e sette conferme per Chivu
- 00:30 Sky - L'Inter si rifà il look. Solo un giocatore in scadenza può rinnovare
- 00:00 "Ne manca uno"
- 23:55 Atalanta, Palladino: "Il nostro tifo mercoledì penderà un po' per l'Inter"
- 23:45 Carbone ritrova Pinotti: "Ora lavoriamo per arrivare fino in fondo"
- 23:30 Champions League 2026-2027, in 16 già sicure di fare compagnia all'Inter
- 23:15 Jordi Alba incorona Dimarco: "Mi piace moltissimo, è forte. Ci somigliamo"
- 23:10 Adani: "Nell'Inter c'è l'idea ma anche il piacere. E un popolo intero gode"
- 23:05 Una settimana fa l'Inter diventava Campione d'Italia: rivivi la notte di festa
- 22:50 Contestato e smarrito, il Milan tira fuori tardi l'orgoglio: l'Atalanta vince 3-2
- 22:35 Report Bank of America - Entro il 2031 il primo acquisto da 1 mld di dollari
- 22:20 Pancaro: "Inter favorita, ma penso che la Lazio abbia più da perdere"
- 22:05 Conto alla rovescia per Lazio-Inter, resi noti i provvedimenti per la viabilità
- 21:50 Caso VAR durante Brugge-Sint Truiden: protagonista Stankovic Jr.
- 21:35 Il 10 maggio 2014 San Siro in piedi: Javier Zanetti lascia il calcio
- 21:20 Parma, Keita: "Mercato? Sono felice qui, poi vedremo l'anno prossimo"
- 21:05 Robustellini: "Sul primo gol ho visto spazio e ho calciato: è venuto bello"
- 20:50 Verona, Sammarco: "Orban ormai è out. Spero che Bowie rimanga"
- 20:35 Trevisani: "Finale Coppa Italia, l'impresa Lazio scenario non impossibile"
- 20:20 Mosconi sulle nuvole: "Giorno fantastico. È un punto di partenza"
- 20:04 Finale rovente a Parma: rimonta pazza della Roma, decisivo Malen al 100'
- 19:45 De Rossi e le panchine in bilico: "A parte Chivu, nessuno è al sicuro"
- 19:30 Show tra Juve e Inter Women, Piovani: "Che partita, mi sono divertito"
- 19:15 Ballotta: "Chivu è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. E ora..."
- 19:00 Como, Fabregas: "Non siamo l'Inter o la Juve, vogliamo goderci il momento"
- 18:45 Icardi si toglie qualche sassolino: "Dicevano che ero finito, i numeri parlano"
- 18:30 Frattesi e l’Inter sono d’accordo: in estate sarà separazione
- 18:15 Venezia, la gioia di Stankovic: "Una storia che porteremo per sempre nel cuore"