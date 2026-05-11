Numerose le iniziative collaterali ideate dalla Lega Calcio Serie A per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter di mercoledì. Lega che ha scelto Ressentia per realizzare le sculture delle t-shirt delle due squadre finaliste. Le maglie da gara originali sono state trasformate da Ressentia attraverso un processo proprietario di cristallizzazione, che le ha rese sculture solide e leggere, preservandone forma, dettagli e dinamismo. Le opere di design contemporaneo sono realizzate interamente a mano, con circa 10 giorni di lavorazione artigianale per ciascun pezzo, rendendo ogni creazione unica e irripetibile.

Le sculture saranno protagoniste durante la cerimonia di apertura di Lazio-Inter e in occasione del "Charity Gala Dinner", l'evento di beneficienza organizzato da Lega Calcio Serie A alla vigilia del match. Ressentia è una startup italiana fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, con la collaborazione di Mauro Guerrini. 

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 14:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.