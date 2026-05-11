Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. C'è anche questo tema tra gli argomenti esposti dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo a "La Politica del Pallone" su Gr Parlamento dove ha risposto sull'ultimo atto della Coppa Italia, in programma per il prossimo mercoledì, che le due ex squadre di Miha dedicheranno all'indimenticato giocatore di entrambe le compagini. "Oltre che grande allenatore, persona a cui pensiamo spesso" ha detto l'ad della Lega Serie A a proposito.