Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. C'è anche questo tema tra gli argomenti esposti dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo a "La Politica del Pallone" su Gr Parlamento dove ha risposto sull'ultimo atto della Coppa Italia, in programma per il prossimo mercoledì, che le due ex squadre di Miha dedicheranno all'indimenticato giocatore di entrambe le compagini. "Oltre che grande allenatore, persona a cui pensiamo spesso" ha detto l'ad della Lega Serie A a proposito.

Sezione: Focus / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 20:40
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi