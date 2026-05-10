Conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma all’Olimpico mercoledì sera dalle 21. Come consuetudine, Roma Mobilità ha diramato il piano viabilità e sicurezza previsto per gli eventi all’Olimpico integrandolo con ulteriori misure messe a punto per l’incontro di calcio. A partire dai provvedimenti di viabilità nell’area nord dello stadio in previsione di raduni dei tifosi nell’area di Ponte Milvio. Entro la mezzanotte del 13 maggio, infatti, dovranno essere sgomberate dai veicoli e sarà poi vietata la sosta nelle aree di largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Contarini (tranne i ciclomotori), viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz, via Cassia nell’ isola pedonale antistante la Chiesa della Gran Madre di Dio e sul lungotevere Flaminio nel tratto vicino al Ponte della Musica. Sarà invece vietato il transito su viale Giusti della Farnesina che per l’occasione sarà pedonalizzato in tutta la sua estensione.
Entro la mezzanotte di mercoledì, provvedimenti di sgombero di eventuali veicoli in sosta interesseranno anche viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria, piazza del Fante, lungotevere Oberdan e piazza Monte Grappa. Per consentire il transito dei pedoni in sicurezza nelle fasi di afflusso allo stadio e al termine della partita, dalle 15 di mercoledì saranno chiuse al transito viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta, lungotevere Maresciallo Cadorna, lungotevere Fellini, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Prevista una deroga per i veicoli di soccorso pubblico e di pronto intervento; i ciclomotori, i motoveicoli a due o tre ruote e le biciclette; il mobility sharing autorizzato da Roma Capitale; il trasporto pubblico compresi taxi e ncc; i residenti e i veicoli autorizzati. A seconda delle condizioni di traffico, i divieti di transito potrebbero essere anticipati anche in base alle indicazioni del Centro per la Gestione della sicurezza dell’evento che sarà attivato in Questura.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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