Anche in questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa la Lega Calcio Serie A, grazie alla partnership con Bazr, offre ai tifosi l'opportunità di far propri i palloni dei gol del match tra Lazio e Inter che andrà in scena il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Per la partita sarà utilizzato il pallone ufficiale PUMA Orbita Serie A nella celebrativa colorway Gold, esclusiva per le finali. Sarà possibile ottenere gli iconici oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – al termine della Finale.

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 13:24
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.