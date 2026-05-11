Anche in questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa la Lega Calcio Serie A, grazie alla partnership con Bazr, offre ai tifosi l'opportunità di far propri i palloni dei gol del match tra Lazio e Inter che andrà in scena il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Per la partita sarà utilizzato il pallone ufficiale PUMA Orbita Serie A nella celebrativa colorway Gold, esclusiva per le finali. Sarà possibile ottenere gli iconici oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – al termine della Finale.