Al termine della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma (fischio d'inizio ore 21), il giocatore che si sarà maggiormente distinto nel corso della partita riceverà in campo il 'Player Of The Match', sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Nella passata edizione, fu Dan Ndoye ad aggiudicarsi il riconoscimento grazie al gol che decise l'ultimo atto della competizione in favore del Bologna a spese del Milan.

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 22:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.