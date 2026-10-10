Mile Svilar rimarrà ai box per almeno un mese, a seguito di una frattura al quinto dito della mano. Lo ha confermato Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parlando in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro il Como: "Lo abbiamo perso per alcune settimane - ha detto Gasp confermando le indiscrezioni giornalistiche uscite poco prima -. Ha avuto una frattura da stress durante una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, al quinto dito, nella parte un po' inferiore. Si è creata questa frattura, che non è scomposta, ma che richiederà almeno un mese per guarire. Stanno valutando se inserire un rinforzo, una vite, e questo porterà i tempi di recupero probabilmente a dopo la prossima sosta. Purtroppo è una brutta tegola, però a volte, nelle stagioni molto lunghe, succedono anche imprevisti come questi. Prepareremo Gollini, sarà lui a sostituirlo e avrà modo di tornare a essere il portiere importante che è stato per un certo periodo".