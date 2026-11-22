Rodrigo Mora, esterno offensivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla lotta al vertice. Lo Scudetto? "Pensiamo partita dopo partita. Manca ancora tanto tempo alla fine del campionato, ma stiamo facendo molto bene. Dobbiamo continuare così". Sul quarto gol consecutivo, Mora ha detto: "È molto importante per me. Aspettavo questo momento da tanto tempo. Ma la cosa più importante è la squadra. Sono molto felice di aver conquistato altri tre punti". Le parole riprese da VoceGiallorossa.