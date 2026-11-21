Gira e rigira, è sempre Scott McTominay a risolvere i guai del Napoli. In questo senso, il siluro da fuori area del centrocampista scozzese permette alla compagine campana di piegare di misura un coriaceo Torino e di regalarsi un sereno sabato sera. Vittoria complessivamente meritata per i partenopei, globalmente superiori ai granata in questa sfida allo stadio Maradona. Con questo successo, gli uomini di Allegri si riavvicinano alla zona Europa salendo provvisoriamente all'ottavo posto.