"Ieri si è vista un'Inter un po' troppo pazza, forse con la mente già alla Champions". Così Massimo Marianella, ripensando per Sky Sport ai punti buttati al vento dai campioni d'Italia sul campo dell'Atalanta, dove si sono fatti raggiungere tre volte fino al 4-4 finale.

"Avevamo detto a inizio che questa squadra non aveva la presunzione di dominare in Serie A e rifare il double, ma che aveva più certezze. Resta la più forte in Italia, magari con la mente rivolta di più all'Europa", il pensiero del giornalista. Prima di gettare lo sguardo sul prossimo impegno in calendario dei nerazzurri: "Mercoledì affrontano lo Stoccarda, una squadra tosta, ben allenata da un'altra mente brillante (Hoeneß, ndr). In rosa ci sono buoni giocatori: El Khannouss, Mittelstädt, Demirovic, Undav. Il recupero di Lautaro? Non l'ho visto benissimo ieri, ma l'Inter ha bisogno di lui: è fondamentale".