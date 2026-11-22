Il tecnico del Milan Ruben Amorim presenta così a DAZN la sfida contro il Frosinone: “È difficile interpretare la loro formazione, hanno giocato così qualche volta fa - ha esordito -. Alvini è un allenatore molto bravo e intelligente, ha grande conoscenza tattica.

Le parole di Amorim prima di Milan-Frosinone

<strong>Qualche difficoltà in zona gol, specie con Ramos…</strong>

“Io credo che la cosa più importante sia che i principi di altre squadre sono più chiari dei nostri. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo, ci sono stati anche infortuni, dobbiamo poter lavorare sui nostri principi di gioco. Abbiamo giocatori in grado di segnare, lo possono fare Pulisic e Moreira. Il vero tema è lavorare sui principi”.

<strong>Quanto manca per arrivare a quello che vorrebbe vedere in attacco e che tipo di lavoro ha fatto?</strong>

“Vediamo cosa risponderà la partita. È difficile parlare prima, però penso che dobbiamo fare meglio le corse all’indietro, e che dobbiamo essere più precisi nelle posizioni”.