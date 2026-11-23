Ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Gustavo Varela, attaccante rivelazione della Serie A che con il Monza ha messo a referto numeri importanti nella sua stagione d'esordio in Italia. Statistiche e prestazioni che hanno generato parecchie voci di mercato sul suo conto, rumors che il diesse del club brianzolo, Pedro Obiang, non ha voluto mettere a tacere: "Ovviamente è un giocatore super importante per noi, sta facendo molto bene e sta continuando a crescere. Il calcio è molto complicato, quindi 'incedibile' è un termine che non posso usare. Stiamo aspettando, ma vogliamo concedergli il tempo; alla fine credo che anche il giocatore debba decidere il proprio percorso", le sue parole a DAZN prima della gara tra i biancorossi e la Fiorentina, alla quale sta assistendo dal vivo anche Dario Baccin, Chief Sport Officer dei nerazzurri.

Se dovessero arrivare tanti soldi da reinvestire a gennaio, ha fatto intendere Obiang, il Monza non si opporrebbe alla cessione del suo capocannoniere: "Il mister (Ivan Juric, ndr) ha detto le parole giuste perché sa che comunque potrebbe essere qualcosa di importante, se arrivasse una grande offerta. Aspettiamo che arrivi, altrimenti resta un ragazzo che a noi serve perché sta lavorando e, come ha detto il mister, sta continuando a crescere. Per noi è importante".