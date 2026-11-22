Sesta sconfitta consecutiva in campionato per il Sassuolo, che cade al Mapei Stadium contro un Genoa coriaceo e concreto, bravo a sfruttare le occasioni giuste. A decidere l'incontro è la doppietta del bomber del Grifone, Osmajic, a cavallo tra il 26' e il 38' del primo tempo. Nell'altra gara delle 15, pari e patta tra Bologna e Udinese (primo punto per la gestione Zanetti, ndr). Zortea illude i felsinei a ridosso della fine della prima frazione, ci pensa Zaniolo a salvare i bianconeri da un altro ko.