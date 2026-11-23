Quattro gol per battere il Parma e staccare tutti nella classifica marcatori: Donyell Malen fa volare la Roma e prova a blindare il titolo di capocannoniere. Secondo i betting analyst di Goldbet e Better, con le quattro reti di sabato, che portano il totale a dodici, Malen effettua lo scatto decisivo per il trono dei bomber, offerto ora a 1,30. Per i primi inseguitori si sale in doppia cifra: a 10,00, infatti, Gustavo Varela, seguito a 15,00 dai nerazzurri Marcus Thuram (Inter) e Nikola Krstovic (Atalanta).

A proposito di nerazzurri, in quota prova a farsi strada anche Francesco Pio Esposito, autore di una tripletta contro l’Atalanta che però non è bastata agli uomini di Cristian Chivu per vincere: ad ogni modo, la “rimonta” del giovane bomber della Nazionale (ora a sei reti in campionato) è proposta a quota 20,00, in calo rispetto al 25,00 degli scorsi giorni.