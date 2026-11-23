Mile Svilar, portiere della Roma, nel corso dell'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha provato anche a guardare verso quello che verrà. Obiettivo di quest'anno? "La passata stagione con Gasperini è stata spettacolare: stiamo facendo cose che non avevo mai visto prima. È cambiata la mentalità. Si respira un’aria vincente… ne avevamo bisogno. La Roma ha veramente tutto per far bene. Dico davvero. Ma è complicato fissare oggi un obiettivo: è chiaro che ci rendiamo conto di come stiamo andando, di aver accorciato il gap con altre squadre", le parole raccolte da TMW.