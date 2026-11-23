Nuovo stop in casa Napoli: è grave l’infortunio che ha fermato Antonio Vergara sabato 21 novembre nella partita contro il Torino. Il giocatore partenopeo si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero esatti verrano valutati nelle prossime settimane, anche se secondo Sky Sport il rientro non dovrebbe avvenire addirittura prima di tre mesi. Questo significa che è in predicato di saltare anche la sua presenza nel match contro l'Inter al Maradona oggi programmato per il 31 gennaio 2027, prima giornata di ritorno.