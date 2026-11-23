Manuel Akanji è vicino ad un traguardo importante a livello statistico. Al difensore dell'Inter, infatti, manca una sola presenza per raggiungere quota 70 in Champions League; l'unico giocatore svizzero ad averne collezionate di più è una recente conoscenza del mondo nerazzurro come Yann Sommer, oggi al Club Brugge. È invece a quota 59 Benjamin Pavard, che mercoledì sfiderà il suo passato visto che il difensore francese ha vestito la maglia dello Stoccarda collezionando 88 presenze tra il 2016 e il 2019.