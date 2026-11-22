Luciano Spalletti chiude con una battuta detta con il sorriso sulle labbra l'intervista rilasciata a DAZN dopo la netta vittoria della Juventus contro il Venezia, il modo migliore per celebrare la sua 600esima panchina in Serie A: "Se la 601esima è assicurata? E' giusto parlarne, con tutto quello che si è detto. L'obiettivo di carriera è arrivare alla 601 perché può succedere di tutto nel calcio", ha detto il tecnico dei bianconeri, riferendosi alle voci circolate sui media negli ultimi giorni rispetto alla sua posizione che sarebbe in bilico.