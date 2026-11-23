Massimo Paganin, intervenuto su Radio24, ha parlato dei gol subiti dall'Inter a Bergamo: "I continui cambiamenti alle volte possono incidere, anche perché si gioca molto, ma penso l’Inter abbia cercato troppo di gestire la partita, senza affondare ed andare in avanti. Questo ha consentito agli avversari di trovare gol su un calcio d’angolo. Nelle prime otto penso sia quella che ha subito più gol. Sono tanti, per una squadra che a fine anno ambisce ad arrivare prima in classifica", le parole riprese da CalcioAtalanta.

I posizionamenti difensivi

L'analisi non è finita qui: "Ieri Bastoni era fuori posizione in un paio di occasioni, son piccole cose che però lasciano il segno. Non è colpa di un unico giocatore, ci mancherebbe, ieri è cambiato molto il centrocampo perdendo Calhanoglu. Le continue rotazioni portano via certezze", conclude Paganin.