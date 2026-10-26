In vista della gara Inter U23-Scafatese, in programma domani alle 14.30, su disposizione del CASMS, le autorità di pubblica sicurezza hanno vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. I tifosi che avevano già acquistato il tagliando saranno contattati dal circuito di vendita per ricevere indicazioni sulle modalità di rimborso.

I biglietti per il settore ospiti, denominato Distinti Ospiti, sono acquistabili online e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket al prezzo di 10 euro. La vendita terminerà alle ore 19 di lunedì 26 ottobre.

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 15:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.