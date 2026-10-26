Dopo la sconfitta sul campo del Genoa, che aveva frenato il riscatto veneziano ottenuto sette giorni prima contro il Napoli, la truppa lagunare pensa a come affrontare i campioni d'Italia dell'Inter. Secondo quanto riferisce TMW, il tecnico Davide Nicola pensa a qualche cambio di formazione. In difesa spinge per una maglia Schingtienne al posto di Halhal: il ballottaggio resta comunque aperto per affiancare i due titolari, Moreno e Juan Jesus. In attacco non è escluso un turno di riposo per Yeboah.