Ospite di CBS Sports Golazo, Andy Diouf ha parlato della sua duttilità tattica che negli ultimi tempi lo ha portato a giocare da quinto di destra nell'Inter e come terzino sinistro per la Francia di Zinedina Zidane: "Con la mia Nazionale ho giocato per la prima volta in quel ruolo. All'Inter, invece, gioco a destra. Cerco di rimanere concentrato ogni giorno, anche durante gli allenamenti. Lavoro molto anche con l'allenatore (Chivu, ndr) fuori dal campo, analizzando i video. Cerco di concentrarmi su queste cose", le parole dell'ex Lens.

Sulla scelta di Zidane di schierarlo in quella posizione.

"Quando Zidane mi dice una cosa del genere, posso solo rispondere: 'Va bene, sono a disposizione e voglio giocare'".

Ti sei sentito a tuo agio in quella posizione?

"È diverso perché a volte devo ragionare da difensore. Nella difesa a quattro della nazionale, infatti, il modo di giocare non è lo stesso che adotta l'Inter. Con l'Inter ho più libertà: posso giocare come voglio e affrontare l'avversario nell'uno contro uno. Nella difesa a quattro, invece, devi pensare da difensore. Devi adattarti rapidamente perché non hai tempo a disposizione".

Dove giocavi nelle giovanili?

"A centrocampo, come numero 6 o 8. Qualche volta come 10".

La tua prima convocazione nella nazionale maggiore francese.

"È qualcosa di fantastico. È come un sogno perché Zidane rappresenta tantissimo per i francesi e per il calcio in generale. E' come un sogno. È molto vicino ai giocatori, ed è davvero bello. A volte si allena anche con la squadra. Sì, è stato davvero bello".

"You have to adapt fast!" Inter Milan and France player Andy Diouf talks adjusting between the numerous positions he plays in for club and country 🇫🇷 https://t.co/5jyFmNvk8i — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) October 26, 2026