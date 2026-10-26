Quella di mercoledì a Venezia sarà già la seconda partita stagionale dell'Inter diretta da Luca Pairetto, che ha già diretto i nerazzurri in occasione del rocambolesco 5-3 contro l'Udinese dello scorso 14 settembre a San Siro. Sono 14 i preceenti di Pairetto con l'Inter che vanta un bilancio di nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte.