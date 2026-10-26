Quella di mercoledì a Venezia sarà già la seconda partita stagionale dell'Inter diretta da Luca Pairetto, che ha già diretto i nerazzurri in occasione del rocambolesco 5-3 contro l'Udinese dello scorso 14 settembre a San Siro. Sono 14 i preceenti di Pairetto con l'Inter che vanta un bilancio di nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 18:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.