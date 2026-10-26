Il conteggio degli infortunati in casa Milan sale a otto, nella settimana che porta al derby di Milano, in programma sabato sera, a San Siro. In attesa di capire se Ruben Amorim recupererà gli acciaccati Diego Moreira, Adrien Rabiot e Mario Gila, che hanno saltato la trasferta di Udine, è certa l'assenza per il match contro l'Inter di Ruben Loftus-Cheek, vittima di una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra che lo terrà ai box per almeno un mese. Nella stracittadina, per la cronaca, mancheranno anche Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano.
Sezione: L'avversario / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 18:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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