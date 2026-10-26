Il Milan si trova a quattro punti dall'Inter e tra pochi giorni c'è il derby. A questa riflessione dei colleghi di Sky Sport ha risposto il terzino del Milan, Davide Bartesaghi: “È un’opportunità importante, ma, a prescindere dalla classifica, scendiamo in campo cercando di ottenere il massimo risultato. E cerchiamo di mantenere questo atteggiamento”. Sul ruolo in campo, Bartesaghi ha detto: “Per fortuna posso fare l’esterno sia in attacco sia in difesa, sono una specie di quinto… Però nel ruolo di stasera mi sono trovato benissimo. Devo migliorare in difesa, e lo penso anche io".