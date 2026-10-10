L'obiettivo del Milan è tornare a vincere dei trofei, tramite un processo che richiederà alcuni passi obbligatori da compiere. Anche se, in un ambiente come quello rossonero, la pazienza non può essere infinita, come spiegato da Ruben Amorim nella conferenza stampa odierna: "L'idea è sempre quella di vincere titoli. Non so quanto tempo ci vorrà, ma dobbiamo pensare agli step che ci permetteranno di farlo - le sue parole -. Sicuramente quando si lavora nel Milan non si può dire che dobbiamo o possiamo vincere tra tre anni, ma adesso, nel presente. Ci sono delle tappe da seguire. Questo è l'obiettivo".

Al di là del percorso che dovrà affrontare il Milan, poi, esistono anche delle avversarie molto attrezzate, nel contesto di un campionato in trasformazione rispetto al recente passato: "Ci sono delle belle belle squadre in questo campionato. Se vedi la Serie A quest'anno sta diventando diversa. La regola degli arbitri, quindi si fischia meno, lo staff medico entra con meno frequenza e questo permette di giocare di più. Tante persone si lamentavano degli 0-0, ma adesso si giocano tante partite. Non ci sono più squadre che giocano con il blocco basso per 90'. Il Venezia è ultimo per via dei risultati, ma p una squadra che pressa a tutto campo. Sono rimasto sorpreso dalla qualità degli allenatori, dei giocatori. Mi piace essere qui, voglio fare la mia parte. Mi sento a casa al Milan, sono onorato. La Serie A è un ottimo campionato, alle volte non si dà il giusto valore al campionato Nazionale. Mi sto divertendo nel preparare le partite, ma ho anche tante cose per la testa per via delle diverse squadre".