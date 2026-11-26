Dal 27 al 30 novembre, in occasione della 13esima giornata della Serie A Enilive, Lega Calcio Serie A scenderà in campo ancora una volta a fianco dell’UNICEF con lo slogan 'Io ci sono - Per ogni bambino', per celebrare l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

“Attraverso la preziosa collaborazione con il mondo del calcio, vogliamo sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo importante anniversario: la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata solennemente dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 ed è stata ratificata in Italia con legge n. 176. Lo slogan scelto per questa iniziativa “IO CI SONO - PER OGNI BAMBINO”, è quanto mai attuale, con milioni di bambini che fuggono da guerre, violenze e disastri causati dalla crisi climatica”, ha dichiarato Stefania Radoccia, Presidente dell’UNICEF Italia.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna, mentre in televisione andrà in onda la grafica “IO CI SONO – PER OGNI BAMBINO”poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel post gara, inoltre, gli allenatori che rilasceranno le consuete interviste indosseranno sulla giacca la coccarda di UNICEF, dedicata all’iniziativa.

Questo il messaggio della giornata, che sarà promosso e veicolato anche attraverso lo spot trasmesso negli stadi con protagonista l’artista e docente Valeria Altobelli:

“C'è una partita molto più grande che si gioca fuori dal campo di calcio: è quella per i diritti di ogni bambina e di ogni bambino. Per UNICEF lo sport è una strategia potente per abbattere le discriminazioni, superare le barriere e dare ad ogni bambino e bambina l’opportunità di crescere in maniera sana. Sul terreno di gioco siamo tutti uguali, indossiamo la stessa passione e corriamo verso lo stesso obiettivo. Nessun bambino dovrebbe essere lasciato indietro. È fondamentale fare squadra. Fai il tuo ingresso in campo. Unisciti all'UNICEF. Io ci sono. E tu?”.