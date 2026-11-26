Ora c'è anche la firma: Carlos Augusto ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2031. Un momento importante per la carriera del brasiliano che, dopo aver siglato l'accordo, ha parlato così ai cronisti che lo attendevano fuori dalla sede del club, in Viale della Liberazione, a Milano: "Sono contento, aspettavo da tanto questo momento. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile", le parole del giocatore raccolte dal nostro inviato.