Il futuro è oggi. Con parecchi mesi di anticipo, Footy Headlines è riuscita a diffondere un'immagine più precisa della maglia Home dell'Inter per la stagione 2027/28, caratterizzata da un colletto diverso da quello mostrato nella precedente fuga di notizie. Sarà abbinata a pantaloncini e calzettoni neri. La nuova maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2027-2028, realizzata da Nike, conserva le iconiche strisce verticali del club, ma con un tocco unico. Le strisce presentano una sfumatura a effetto serpente che permette al blu e al nero di fondersi armoniosamente.

Con giallo e bianco

Dal punto di vista cromatico, la maglia Home dell'Inter per la stagione 2027-2028 è blu e nera, con accenti di bianco e giallo. Nike utilizza il giallo per i profili e il bianco per i loghi. Storicamente, le maglie casalinghe dell'Inter tendono a presentare dettagli bianchi o giallo/oro accanto alle strisce blu e nere, rendendo l'inclusione di entrambi i colori sulla stessa maglia una scelta estetica rara. I pantaloncini e i calzettoni della divisa casalinga dell'Inter per la stagione 2027-2028 sono neri.

La nuova maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2027-2028, prodotta da Nike, dovrebbe essere presentata ufficialmente a maggio 2027.