Sono tanti gli aspetti positivi che Cristian Chivu ha annotato sul suo personale taccuino dopo la vittoria preziosa conquistata in Champions League contro lo Stoccarda ieri sera: "L'Inter è stata organizzata, attenta ed equilibrata. Abbiamo messo in campo ciò che serviva per questo tipo di partita. Abbiamo fatto bene - le parole del tecnico nerazzurro a UEFA.com -. Abbiamo creato molte occasioni e le abbiamo concretizzate. Sono contento per la porta inviolata e per il rientro di Lautaro Martínez, che ha anche segnato: è un aspetto ottimo per la sua fiducia. Ma anche Marcus Thuram e Pio Esposito hanno fatto molto bene”.