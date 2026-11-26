Lo Stoccarda è uscito senza punti in tasca da San Siro, consapevole di non essere stato all'altezza di un'Inter che, nel complesso, si è dimostrata superiore. Come spiegato candidamente da Jeff Chabot, difensore dei tedeschi, ai microfoni di DAZN: "Abbiamo affrontato una squadra di alto livello - le sue parole -. È un peccato. Il secondo gol ha chiuso la partita: se non lo avessimo subito, saremmo potuti restare in gara più a lungo. La squadra ha giocato, abbiamo avuto delle occasioni. Ora torniamo a casa e ci concentriamo sulle prossime partite".