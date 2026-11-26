L’Inter di Chivu conquista la terza vittoria consecutiva nella Champions League 2026/27. A San Siro i nerazzurri superano lo Stoccarda per 2-0, dando continuità ai successi ottenuti contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.

Con questo successo l’Inter sale a quota 9 punti dopo cinque giornate della League Phase e resta in corsa per la qualificazione diretta alla fase successiva. La vittoria ha effetti positivi anche sul piano economico. Secondo le stime di Calcio e Finanza, il club nerazzurro ha già raggiunto 57,22 milioni di euro di ricavi dalla competizione europea. La cifra comprende il premio di partecipazione, il cosiddetto value pillar e i bonus legati ai risultati ottenuti finora.

Nel dettaglio, l’Inter ha incassato 18,62 milioni per la partecipazione, 32,02 milioni attraverso il value pillar – suddivisi tra quota europea (23,37 milioni) e non europea (8,65 milioni) – e 6,3 milioni per i risultati. A queste somme si aggiunge una quota di 275mila euro legata al piazzamento in classifica, secondo le stime riportate.

Il totale è destinato a crescere nelle prossime giornate: ogni vittoria nella fase campionato vale 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio garantisce 700mila euro. Ulteriori premi arriveranno in base alla posizione finale nella classifica della League Phase.