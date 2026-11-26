Le pagelle del Corriere dello Sport partono dal 7 a Chivu: "Vittoria scacciapensieri in attesa di conferme in campionato. Stavolta i cambi aggiungono e non sottraggono". Bravo Martinez tra i pali, 6,5, "reattivo su Fuhrich nell’unico vero intervento". In difesa stesso voto a Bisseck, "il salvataggio quasi sulla linea all’ora di gioco vale come un gol", ma il migliore del reparto è Akanji (7), "puntuale soprattutto nel finale". Sufficiente Bastoni fermato da un guaio al quadricipite. Al suo posto Dimarco (7), "conquista lui il penalty sparando col mancino sul braccio largo di Vagnoman. Mette la firma anche sul raddoppio con l’assist per il capitano".

Sulla fascia destra 6,5 a Specne, "talvolta arruffone, ma volenteroso". Meglio Barella, 7, "senza Calhanoglu le richieste per lui sono maggiore prudenza in interdizione e presenza nello sviluppo del gioco". Da 6,5 la prova di Sucic, "freddo quanto basta dal dischetto anche dopo tre giorni", mentre Mkhitaryan è sufficiente, "solita gara di lotta e di governo, ma senza acuti". Voto 6 a Jones dalla panchina, mentre Carlos Augusto è da 7,5. "ennesima prestazione sontuosa".

Davanti 6,5 a Thuram, "anche incerottato dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa". Doppio 7 a Lautaro, il cui gol è "il modo migliore per ultimare il rodaggio", e a Pio Esposito, "prezioso anche quando non tocca palla, come in occasione del 2-0". Senza voto Stankovic e Diouf.