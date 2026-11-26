Ieri sera al Meazza lo Stoccarda ha disputato la sua onestissima partita, mettendo anche in difficoltà i più quotati avversari dell'Inter almeno fino alla rete del vantaggio di Petar Sucic su rigore al 57' che ha alterato gli equilibri. I tedeschi hanno manifestato qualche difficoltà dal punto di vista offensivo, anche nel loro momento migliore in cui hanno costretto i nerazzurri ad abbassarsi, non riuscendo tuttavia a rendersi realmente efficaci. Un problema noto in casa degli Svevi, come evidenzia dopo la partita il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth: "In attacco ci è mancata la precisione, il passaggio finale, l'accuratezza finale. Abbiamo difeso con grande disciplina. In difesa, anche oggi (ieri, ndr), abbiamo giocato bene, se non molto bene".

C'è comunque fiducia

Nonostante la seconda sconfitta, lo Stoccarda rimane al 17° posto nel girone di Champions League, ancora in piena corsa per un posto al turno successivo. "Sette punti dopo tre partite sono molto meglio di sette punti dopo cinque", ha affermato Wohlgemuth, che si dice fiducioso: "Ritroveremo la forma che ci porterà di nuovo alla vittoria".