Un'altra conferma sul prolungamento ormai in dirittura d'arrivo tra Inter e Carlos Augusto arriva questa mattina dalle pagine di Tuttosport. Il brasiliano firmerà fino al 2031 col suo attuale club.

"Una mossa che entrambe le parti desideravano da un po', anche se le negoziazioni si sono protratte per più di due mesi - si legge sul quotidiano - Alla fine la quadra è stata trovata a metà strada, con Carlos Augusto che percepirà poco più di 4 milioni all'anno. Spazzate così via le sirene di mercato provenienti dalle big nostrane (Roma e soprattutto Juventus l'avevano corteggiato in estate) e straniere (piaceva all'Atletico Madrid; mentre dalla Premier League si erano fatte avanti Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest)".