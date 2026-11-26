Il difensore nerazzurro Manuel Akanji commenta così ai microfoni di Inter TV la gara vinta in Champions League contro lo Stoccarda: “Il mio salvataggio? Ho visto la palla, ho capito che potevano segnare e ho cercato di intercettarlo. Sono felice di aver salvato il risultato. Difensivamente abbiamo portato a casa un clean sheet e siamo felici di questo risultato. È davvero importante avere stabilità in difesa, oggi non sta funzionando sempre bene, ma dobbiamo cercare di migliorare perché sappiamo che abbiamo giocatori che possono segnare anche 3-4 gol a partita. Non abbiamo molto tempo per allenarci, quindi dobbiamo recuperare subito e pensare alle prossime gare. In questo momento stiamo tutti bene, cerchiamo di prepararci al meglio”.