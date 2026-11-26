Matteo Spinaccé è stato uno dei protagonisti in positivo nel 3-0 di ieri del Mantova contro l'Arezzo. L'attaccante di proprietà dell'Inter è andato a segno sbloccando il risultato con un gran sinistro e si è poi conquistato un rigore. “Sono contento, serviva una risposta dopo l'ultima partita e farlo qui in casa facendo il primo gol sotto la curva è stato bellissimo, un valore in più”, le sue parole in conferenza stampa.

"Lavoro sempre durante la settimana per migliorarmi e mettermi a disposizione della squadra e quando scendo in campo so che il mister mi chiede di mettere il mio valore per la squadra. Qualche volta i frutti del lavoro vengono fuori e altre meno, ma stavolta è andata bene - dice - Prepareremo la prossima come tutte le altre, sarà difficile, fuori casa, ma sono sicuro che con lo spirito di questa gara possiamo far bene. Questo è un campionato più tosto rispetto alla C, sto prendendo un po' le misure e sono contento perché mi posso confrontare con grandi squadre. Mi piace che tutte le partite siano combattute e bisogna tenere altissima la concentrazione. Poi a fine stagione tireremo le somme".

In conferenza stampa l'attaccante ha parlato anche di Pio Esposito, che ha conosciuto nelle giovanili. "Ha fatto un percorso incredibile - sono le parole riportate da pianetaserieb.it -, lo conosco e se lo è meritato perché ha lavorato tanto e ci ha sempre creduto. Penso di essere un po' come lui, ma quello che ha fatto é difficile da replicare. Io sono qua per migliorare il più possibile e accrescere il valore della squadra, poi a fine stagione vedremo cosa ho seminato e vedremo cosa succederà”.