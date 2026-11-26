Sulla Gazzetta dello Sport un'intera pagina è dedicata a celebrare Lautaro Martinez e il suo ritorno al gol dopo un infortunio che lo ha tenuto distante dai campi un mese. Uno spezzone con l'Atalanta, un altro con lo Stoccarda ed è già tornato a timbrare. "Sarà pur vero che senza di lui Esposito ha completamente cambiato status e ha iniziato a vedere la porta con sguardo da cannibale, e bisognerà anche riconoscere che il vecchio gemello Marcus ha cantato e portato la croce per un mese e mezzo al posto suo, ma nessuno potrà mai mettere in discussione questa leadership nerazzurra: adesso che sta bene, l'argentino con la fascia torna ufficialmente a essere la prima bocca di fuoco di Chivu. Il reparto ha ormai tre pesi massimi d'attacco da gestire con prudenza, ma uno peserà sempre un po' più degli altri".

Un dato su tutti fa comprendere il peso specifico dell'argentino. "Le reti sono arrivate alla vertigine di 182, toccare quota 200 è ancora la missione della stagione. Se ci si limita solo alla Champions, è invece arrivato a 28: giusto per comprendere il peso specifico nella storia nerazzurra, il secondo miglior marcatore interista in questa competizione, l'imperatore Adriano, si era fermato esattamente alla metà. Sabato col Genoa il tempo sarà ancora maggiore, anche se andrà valutato per bene un impiego dall'inizio".