Sarà Giovanni Ayroldi il direttore arbitrale di Inter-Genoa, gara valida per la 13esima giornata di Serie A, in programma sabato sera, a San Siro (fischio d'inizio ore 20.45). Il fischietto della sezione di Molfetta si avvarrà della collaborazione di Bindoni e Barone, con Sacchi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR, a Lissone, in collegamento con Milano, ci sarà la coppia Meraviglia-Dionisi.