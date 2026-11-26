Non è stata una prestazione negativa per lo Stoccarda in Champions League, ma alla fine la squadra tedesca ha perso 2-0. L'Inter è stata più efficace, composta e sicura di sé. Il VfB, ancora una volta, non è riuscito a concretizzare le sue ottime azioni iniziali. "Sembra che siamo maledetti", si è lamentato l'allenatore Sebastian Hoeneß dopo la partita, frustrato dal pessimo rendimento offensivo del club tedesco. Dennis Seimen ha individuato alcune lacune, ma rimane comunque fiducioso. Il portiere nativo di Heilbronn, titolare dello Stoccarda da questa stagione, ha offerto un'ottima prestazione allo stadio Meazza. Nel primo tempo, ha ripetutamente impedito alla sua squadra di andare in svantaggio.

Coraggio, passione, volontà

"Stiamo giocando meglio rispetto alle ultime settimane", ha dichiarato il portiere a DAZN dopo la partita. Seimen è fiducioso che il VfB tornerà sulla giusta strada se "costruiamo su queste basi e alziamo il livello". A Milano, lo Stoccarda si è difeso bene, con il portiere che ha offerto una solida presenza tra i pali. Tuttavia, l'attacco è stato deludente: "Manca un po' di precisione, ma soprattutto mancano un po' di coraggio, passione e la determinazione che prima ci rendeva forti negli ultimi metri". Al contempo, Seimen si dice fiducioso: "Sono sicuro che torneremo a essere più determinati e a segnare più gol".