Grande doppio ex della sfida tra Inter e Stoccarda, Jurgen Klinsmann parla alla Gazzetta dello Sport. "Lo Stoccarda è la squadra della mia zona, quella da cui sono partito, l'Inter mi ha cambiato la vita: per questo, non mi dite di scegliere tra mamma e papà...".

"L'Inter segna sempre tanto, ma subisce a volte un po' troppo, però non mi preoccuperei, il valore della squadra è evidente a tutti. In Germania lo sanno bene - dice - Quando fai un gioco più offensivo, come quest'anno, rischi anche di prendere gol in più. Poi ogni partita è diversa dall'altra e quella di Bergamo è molto particolare: era completamente nelle mani dell'Inter, ma poi le è scappata via quando era sicura di aver già vinto. Chivu? Ha creato una squadra fluida, ha una tattica che va bene per le caratteristiche dei giocatori: il 3-5-2 nasce da lì. E poi, inutile anche dirlo, impazzisco per Pio Esposito, che è uno spettacolo. Ora Chivu ha tre pesi massimi davanti".

Klinsmann è convinto che in Italia nessuno abbia "la rosa dell'Inter. Finché giochi in tutte le competizioni, soprattutto la Champions, va bene avere tre giocatori eccezionali e fare un po' di rotazione. Se dovessi andare fuori, però, rischi un po' lo spirito del gruppo perché sono tutti e tre giustamente ambiziosi e vorrebbero giocare sempre. E chi lasci fuori? Marcus ha caratteristiche uniche, Lautaro è la faccia dell'Inter e Pio fa felice l'Italia. Somiglia ad Aldo Serena: è sempre li al posto giusto, forte e intelligente nel difendere la palla e segnare. lo riconoscevo più gli spazi, correvo tanto, potevo andare a sinistra o a destra: sono un po' più Thuram, dai...".

Quanto alla partita di stasera, "come rosa l'Inter è un po' superiore, però attenzione: se lo Stoccarda ti prende in contropiede, poi fai fatica a rimediare e raddrizzare la partita. L'Inter sarà pure favorita, ma deve stare molto, molto attenta in difesa".