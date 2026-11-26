C'è grande rammarico nelle parole di Stefano Vecchi rilasciate ieri dopo la sconfitta contro l'Audace Cerignola ad Antenna Sud. L'allenatore dell'Inter U23, sconfitta 3-0, ha dato merito alla prestazione dei padroni di casa ma al contempo non si spiega come sia possibile aver perso così dopo una prestazione a suo dire positiva.

Mister,il 3-0 forse è un risultato troppo severo per quanto mostrato dall'Inter U23 al Monterisi.

"Sì, il Cerignola ha meritato la vittoria, questo è fuori discussione. Quando una partita finisce 3-0 significa che il risultato va accettato. Credo però che il punteggio sia eccessivamente pesante rispetto a quanto si è visto in campo. L'episodio che meglio racconta questa gara è probabilmente l'ultima azione del match: non siamo riusciti a segnare nemmeno a porta praticamente vuota, tra salvataggi e interventi decisivi. Oggi non eravamo particolarmente brillanti, ma resto dell'idea che il divario nel punteggio sia troppo ampio. A tratti, infatti, la mia squadra ha espresso anche un buon calcio".

A che punto è il vostro percorso di crescita? Cosa sta emergendo da questa prima esperienza in un campionato così diverso per molti di questi ragazzi?

"Qualcuno aveva già affrontato questa categoria nella scorsa stagione, mentre per altri è tutto nuovo. Inoltre abbiamo in rosa diversi ragazzi molto giovani e con qualità importanti. In partite come quella di oggi emergono dettagli e sfumature che fanno la differenza: certe malizie e un po' di esperienza ci mancano ancora ed è normale che sia così. Quello che ci sta penalizzando maggiormente è la continuità. Dobbiamo riuscire a dare seguito alle prestazioni positive e a mantenere sempre lo stesso livello di rendimento. Oggi, al netto di un paio di errori individuali che possono capitare nell'arco di una gara, la squadra è rimasta in partita e si è comportata bene. Dispiace soprattutto per l'entità del risultato e perché, dopo la vittoria ottenuta domenica contro il Potenza, ci aspettavamo una conferma diversa. Inoltre oggi c'era in palio il terzo posto e questo aumenta il rammarico".

Tra pochi giorni tornerete in Puglia per affrontare il Barletta, una squadra in crescita come ha dimostrato anche nell'ultima uscita al Monterisi.

"Questo è un campionato che presenta insidie in ogni partita. C'è grande equilibrio e non esistono avversari semplici da affrontare. Bisogna scendere in campo sempre con il giusto atteggiamento, con personalità e mentalità. Domenica a Barletta dovremo fare una prestazione importante e soprattutto essere più concreti di quanto siamo stati oggi".