Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così a Inter TV il match vinto per 2-0 sullo Stoccarda: “Vogliamo fare sempre questo e dobbiamo farlo più spesso, penso che oggi la fase difensiva sia stata molto molto buona, siamo stati compatti 90’. Dobbiamo continuare così e se facciamo questo penso che possiamo fare una bella stagione. Noi sapevamo già nel primo tempo che avevamo creato tante occasioni ma a volte la palla non entra, però dobbiamo continuare sempre, crederci, a volte la palla non vuole entrare ma per fortuna è entrata e siamo felici, è stato bello”.

Continua il tour de force per i nerazzurri: “Siamo abituati a giocare tanto, dobbiamo imparare dalle cose che non facciamo tanto bene, dobbiamo pensare partita dopo partita perché ogni gara è diversa, ma oggi abbiamo fatto bene”.