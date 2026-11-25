"Nella mentalità, nell'intensità e nell'organizzazione: oggi siamo stati bravi in tutto. Non ci siamo fatti prendere dalla loro intensità nei primi 20 minuti, abbiamo capito che dovevamo difendere bassi, ma con energia. Siamo stati bravi a difendere sui cross, a difendere la porta, ma anche a creare situazioni che con più lucidità ci avrebbero consentito di chiudere il primo tempo in vantaggio. Siamo stati premiati nella ripresa e poi abbiamo segnato il secondo". Così Cristian Chivu, parlando a Sky Sport, dopo Inter-Stoccarda 2-0.

Qualificazione agli ottavi riaperta...

"Il compito dell'allenatore è trasmettere gli stimoli giusti, in qualsiasi partita. Non è semplice ma stiamo cercando di mantenere un buon livello, a volte ci riusciamo, altre facciamo più fatica. L'importante è essere squadra, non puntare il dito verso un compagno. Sappiamo che non possiamo essere sempre perfetti, ma dobbiamo mettere la nostra mentalità come oggi, e non è un caso sia arrivata la vittoria".

C'è stato bisogno di un suo intervento dopo Bergamo?

"C'è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vanno bene. Non abbiamo perso lucidità nell'analisi di quella partita perché per 75-80 minuti abbimo fatto una buona gara e dieci minuti non possono definirci. Dobbiamo raccontare la verità di una partita, provando a limare i nostri errori tecnici, tattico o addirittura mentali".