Anche con il premio di MVP in mano, Nicolò Barella pensa al grande lavoro fatto da tutta l'Inter per battere lo Stoccarda e centrare la terza vittoria consecutiva nella League Phase di Champions: Non so se sia stato io il migliore il campo, ma la squadra ha disputato un'ottima partita e sono molto felice per i tre punti - ha spiegato il centrocampista sardo a UEFA.com -. Per me era importante vincere i duelli a centrocampo, sapevamo che sarebbe stato un aspetto decisivo contro lo Stoccarda. E' stata una grande prestazione collettiva da parte di tutti".
Sezione: News / Data: Gio 26 novembre 2026 alle 12:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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