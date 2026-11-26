Anche con il premio di MVP in mano, Nicolò Barella pensa al grande lavoro fatto da tutta l'Inter per battere lo Stoccarda e centrare la terza vittoria consecutiva nella League Phase di Champions: Non so se sia stato io il migliore il campo, ma la squadra ha disputato un'ottima partita e sono molto felice per i tre punti - ha spiegato il centrocampista sardo a UEFA.com -. Per me era importante vincere i duelli a centrocampo, sapevamo che sarebbe stato un aspetto decisivo contro lo Stoccarda. E' stata una grande prestazione collettiva da parte di tutti".