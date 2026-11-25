Per dirigere Inter-Stoccarda, è stato scelto l'arbitro francese Letexier. Gli assistenti sono Mugnier e Rahmouni. Il Quarto ufficiale è Lissorgue. Al Var c'è Higler, coadiuvato da Van Boekel. Nel primo tempo Letexier fa subito intendere che vuole lasciar correre e forse è un metro di giudizio un po' permissivo rispetto all'aggressività delle due formazioni. Nel secondo tempo arriva l'episodio che sblocca l'incontro: il braccio di Vagneman è largo e dopo on field revier viene concesso il rigore all'Inter. Complessivamente una direzione arbitrale senza infamia senza lode, anche se qualche imprecisione c'è stata.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

6' Nei primissimi minuti di gara sono due le circostanze in cui Pio Esposito viene aggredito da dietro in modo veemente, ma l'arbitro fa proseguire il gioco.

13' Ammonito Thuram per un pestone in ritardo ai danni di Mittelstadt: corretta la sanzione per il francese.

18' Sgambetto di Nartey nei confronti di Mkhitaryan. L'arbitro è vicino e fischia correttamente. Poco prima grande azione dell'Inter con Spence dopo un fallo su Pio Esposito: prosecuzione del gioco con regola del vantaggio.

19' Carlos Augusto entra in area e cade a terra: non c'è nulla ed è giusto far proseguire il gioco senza assegnare rigore per l'Inter.

27' Mittelstadt spinge Spence che va a terra lungo la linea di fondo campo. C'era il fallo per i nerazzurri.

30' Blocco netto di Chabot su Barella. Se sul primo intervento era giusto far proseguire, il secondo era fallo. Sbaglia Letexier.

37' Spence prende bene il tempo all'avversario, entra in area e cade a terra, ma Hendriks prende in pieno il pallone.



47' Giallo sventolato anche a Jeltsch, che non trova il pallone quando Pio Esposito difende molto bene la sfera con il corpo. Corretta l'ammonizione.

55' Dopo on field review, rigore giustamente assegnato all'Inter per fallo di mano di Vagneman. Braccio fuori posizione e, sul tiro di Dimarco, il tocco è evidente.

68' Spinta da dietro ai danni di Sucic e lo Stoccarda riparte con un'azione pericolosa. Errore di Letexier perché c'era fallo sul croato.

73' Risparmiato il giallo a Demirovic dopo un fallo netto su Carlos Augusto.

78' Giallo per Akanji dopo un'entrata in ritardo su Undav al limite dell'area di rigore.