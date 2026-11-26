A pochi istanti dalla conclusione della sfida di Champions League vinta per 2-0 dall'Inter contro lo Stoccarda, l'attaccante della compagine tedesca Ermedin Demirovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole raccolte in diretta da FCInterNews: "Di chi è la maglietta che ho nel sacchetto (indica il sacchetto, ndr)? Di Akanji. Che ne penso della partita? È stata una buona partita contro un avversario tosto. Penso che potessimo ottenere qualcosa di più oggi ad essere onesti. Potevamo avere un po' più di freddezza. L'Inter può arrivare in finale di Champions? Sì, loro hanno molta qualità, soprattutto quando giocano in casa davanti al loro pubblico è davvero tosta. I nerazzurri possono sempre raggiungere la finale. Akanji? Ho giocato molte volte contro di lui ed è davvero un ottimo giocatore e gliel'ho detto oggi quando mi ha dato la maglia".