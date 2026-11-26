Tornano i voti alti in casa Inter, dopo la vittoria sullo Stoccarda. A partire, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, da Cristian Chivu (7): "Scaltro. Adotta una strategia paziente e logica, ottenendo la terza vittoria di fila senza prendere gol in Champions". Stesso voto a Pio Esposito, il migliore, "Più dieci che nove, stavolta. C'è sempre, vedi il velo del 2-0". Il peggiore, pur sufficiente, è Bisseck (6): "Aveva lasciato l’Inter in Champions con un gran gol: torna senza la medesima determinazione. Concede un tiro bruttino".

Tra i pali 6,5 a Martínez, "risolve presto un problema respingendo il forte sinistro di Fuhrich e governa con coraggio anche le mischie degli ultimi minuti". Bene Akanji, 6,5: "A Demirovic lascia polvere di gloria. E nel finale sbarra la porta ai tedeschi". Sufficienza a Bastoni, fermato da un infortunio dopo 40'.

A centrocampo voto 6 a Spence, "dopo un quarto d’ora di panico difensivo si invola verso la porta tedesca, calciando però addosso a Seimen. Brutto errore. Ma da quel momento si assesta". Doppio 7 a centrocampo per Barella ("Presente e carico, come aveva promesso") e Sucic ("Si adatta con disciplina al compito che Chivu gli affida nell’emergenza"). Bravo anche Mkhitaryan, 6,5: "Sostanzioso. Compensa la scarsa freschezza con l’intelligenza e il mestiere". Voto 7 anche a Carlos Augusto, "tracima vigore e freschezza".

Davanti, oltre a Pio, fa bene Thuram (6,5, "gli manca soltanto la lucidità") e 7 a Lautaro: "Mostro. In sei minuti, con un solo pallone addomesticabile, manda San Siro in visibilio". Dalla panchina, 7 anche a Dimarco: "Diventa decisivo due volte, con il cross del rigore e con l’assist per Lautaro". Sufficiente Jones, "si limita a giocare semplice. Ha bisogno di tempo per adattarsi all’Inter e all’Italia". Senza voto Diouf e Stankovic.